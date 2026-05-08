A Piacenza, un uomo è stato trovato al cimitero accanto alla tomba del figlio, poche ore dopo aver ucciso la moglie. La vittima è una donna di nome Milena Vitanova. La polizia ha identificato l'autore dell'omicidio come il marito, Hako Vitanov, che è stato rintracciato sul luogo. La scena si è svolta nel cimitero della città, dove l'uomo si trovava davanti alla tomba del loro figlio.

Femminicidio a Piacenza, Hako Vitanov trovato al cimitero dopo l’omicidio della moglie Milena Vitanova. Si è conclusa al cimitero di Piacenza la fuga di Hako Vitanov, il cittadino macedone accusato di aver ucciso la moglie Milena Vitanova nel loro appartamento in via Pastore. Secondo quanto emerso, l’uomo sarebbe stato trovato dai carabinieri vicino a un ingresso laterale del cimitero cittadino, nei pressi della tomba del figlio morto alcuni anni fa. Quando i militari lo hanno raggiunto era ferito dopo aver tentato di tagliarsi le vene. È stato soccorso e trasportato al pronto soccorso sotto custodia. La telefonata al 112 prima della fuga. Il delitto si è consumato nel pomeriggio di venerdì 8 maggio in un appartamento al sesto piano nella periferia di Piacenza.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Uccide la moglie e fugge, trovato al cimitero sulla tomba del figlio: choc a Piacenza, chi è la vittima

Notizie correlate

Piacenza, uomo chiama i soccorsi: "Venite, ho ucciso mia moglie" | Poi si dà alla fuga: arrestato sulla tomba del figlioÈ stato fermato l'uomo di origine macedone che avrebbe ucciso la moglie di 56 anni a coltellate nella loro abitazione a Piacenza.

La tomba del figlio ’sparisce’. Mistero e rabbia al cimitero. “Nessuna comunicazione”Firenze, 11 marzo 2026 – Al cimitero di Trespiano può accadere anche l’impensabile: andare a trovare un proprio caro e scoprire che la tomba non...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Al ristorante con moglie e figlia le uccide sparando tantissimi colpi; Sequestra la moglie e chiede un riscatto ai suoceri, arrestato 23enne; 82enne confessa l'omicidio della moglie in una casa di cura; Empoli, uccise la moglie soffocandola: 85enne rinviato a giudizio.

Dramma a Piacenza, uccide a coltellate la moglie e poi fugge: è caccia all’uomoL’allarme è scattato intorno alle 15.30, quando ai soccorsi sarebbe arrivata una chiamata da parte del marito della donna ... affaritaliani.it

Uccide la moglie e chiama i soccorsi, poi la fuga: il marito arrestato dai carabinieri vicino al cimiteroÈ stato rintracciato e arrestato dai carabinieri l’uomo che nel pomeriggio di oggi, venerdì 8 maggio, avrebbe ucciso la moglie ... msn.com

Uccide la moglie, chiama i soccorsi e poi fugge Sono in corso le ricerche dell'uomo. ... - facebook.com facebook

Card. Mimmo #Battaglia: "La #camorra non uccide solo quando spara" La denuncia dell'Arcivescovo di #Napoli nel suo intervento a piazza del #Plebiscito davanti a #PapaLeoneXIV che applaude: " #Pace e #giustizia contro la camorra, che non è solo #cri x.com