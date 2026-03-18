A Bergamo, questa mattina, una donna è stata colpita a morte con un coltello dal marito, che ora è sotto interrogatorio. Le forze dell'ordine stanno conducendo le indagini per chiarire i fatti e raccogliere eventuali testimoni. La vittima è stata trovata gravemente ferita all’interno della propria abitazione e non ce l’ha fatta nonostante i soccorsi. La comunità si interroga sulle circostanze di questa tragedia.

A Bergamo, nella mattinata di oggi, si è consumata una tragedia familiare che ha profondamente scosso la comunità locale. Un uomo ha ucciso la moglie a coltellate all’interno della loro abitazione situata in via Pescarìa, nel cuore della città. L’allarme è stato lanciato nelle prime ore del giorno e sul posto sono immediatamente intervenute le forze dell’ordine. Gli agenti della polizia di Bergamo hanno avviato i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e raccogliere tutti gli elementi utili alle indagini. L’area è stata transennata per consentire il lavoro degli investigatori, mentre il personale sanitario, giunto sul luogo, non ha potuto fare altro che constatare il decesso della donna. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Bergamo, uccide la moglie a coltellate: indagini in corso

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