In una vicenda che si è conclusa con un procedimento giudiziario, un uomo è accusato di aver ucciso il proprio cane con colpi violenti e di averlo poi seppellito nel giardino di casa. La vicenda risale a qualche giorno fa e si è sviluppata in seguito alla denuncia di un vicino, che ha segnalato il ritrovamento dell’animale. L’indagato potrebbe affrontare fino a tre anni di carcere e una multa di 30.000 euro.

Rimini, 8 maggio 2026 – Ha ammazzato il suo cane colpendolo sulla testa. Un colpo o forse due, violentissimi, usando probabilmente una mazza o una vanga. Poi ha sotterrato la carcassa dell’animale in giardino. Ma grazie a una segnalazione, le guardie zoofile volontarie di Fare ambiente Rimini hanno scoperto l’episodio. E ora il padrone del cane, un 60enne residente a Bellaria, è indagato per uccisione di animali: rischia fino a 3 anni di pena e una multa fino a 30mila euro. L’uomo è stato denunciato alla Procura al termine dell’accurata indagine condotta dalle guardie zoofile. Un’indagine scattata a fine aprile, quando i volontari del corpo – specializzato nella protezione ambientale e degli animali – ricevono la segnalazione riguardo un cane tenuto molto male dal padrone e in pessime condizioni di salute.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ammazza il cane e lo seppellisce in giardino: ora rischia fino a 3 anni di pena e una multa di 30mila euro

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