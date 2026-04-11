Caserta finisce la fuga del ricercato per tentato omicidio e rapina | scovato in un casolare a Ischitella

A Caserta è stato arrestato un uomo ricercato per furto, rapina e tentato omicidio. Dopo lunghe indagini, le forze dell'ordine lo hanno individuato in un casolare situato in un’altra località della provincia. La cattura ha concluso una lunga fuga, durante la quale il ricercato era riuscito a restare nascosto per diverse settimane. L’arresto è stato effettuato senza incidenti e l’uomo è stato condotto in carcere.

È stato arrestato un ricercato destinatario di un ordine di carcerazione per furto aggravato, rapina aggravata, lesioni personali e tentato omicidio a Caserta. L’uomo dovrà scontare 6 anni e 1 mese di reclusione. L’operazione è stata condotta dalla Polizia di Stato dopo una lunga attività investigativa. Le indagini e la localizzazione del ricercato Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il personale della Polizia Giudiziaria del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Castel Volturno ha portato a termine una complessa attività investigativa che ha permesso di rintracciare il ricercato. Gli agenti hanno svolto un attento monitoraggio del territorio, utilizzando pedinamenti e servizi di appostamento prolungati per seguire le tracce dell’uomo.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Caserta, finisce la fuga del ricercato per tentato omicidio e rapina: scovato in un casolare a Ischitella Rapina, lesioni e tentato omicidio: in manette ricercatoIn manette un ricercato destinatario di un ordine di carcerazione per i reati di furto aggravato, rapina aggravata, lesioni personali e tentato... Da 13 anni ricercato per omicidio, la fuga del latitante finisce all'aeroporto di RiminiL'uomo, imbarcato su un volo proveniente da Tirana, ha fatto scattare l'alert delle forze dell'ordine che lo hanno ammanettato appena sbarcato Da 13...