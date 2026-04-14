Si schianta in tangenziale e l' auto va in fiamme | al volante ubriaco e senza assicurazione

Nella notte tra venerdì 10 e sabato 11 aprile, una vettura è finita contro un ostacolo sulla tangenziale, causando l'incendio del veicolo. Alla guida c'era un uomo risultato ubriaco e senza polizza assicurativa. La Polizia locale di Modena ha effettuato controlli nelle vie Vignolese e Nonantolana, concentrandosi sulla prevenzione della guida in stato di ebbrezza. Non sono stati segnalati altri coinvolti o feriti.

Nel corso della notte tra venerdì 10 e sabato 11 aprile la Polizia locale di Modena ha svolto un'intensa attività di controllo nelle vie Vignolese e Nonantolana con particolare attenzione alla prevenzione della guida in stato di ebbrezza. Gli agenti, operativi dalla tarda sera a notte inoltrata.🔗 Leggi su Modenatoday.it Ubriaco al volante del suv si schianta contro un’ApeUn’autovettura Mitsubishi Pajero si scontra con una Piaggio Ape Car e nell’impatto il conducente di quest’ultima, un diciottenne di Mercato Saraceno,... Ubriaco al volante e senza patente: in auto anche la cocainaFermato durante i controlli pasquali, guidava nonostante la patente revocata ed è risultato positivo all’alcoltest.