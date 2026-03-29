Nella notte, lungo la Statale 654 a Due Case di Podenzano, si è verificato un incidente che ha coinvolto un'auto guidata da un uomo sotto l'effetto dell'alcol. L'auto ha invaso la corsia opposta e si è scontrata con un’altra vettura. Fortunatamente, non ci sono state conseguenze gravi per le persone coinvolte. Sul posto sono intervenuti i vigili e le forze dell’ordine.

Incidente senza gravi conseguenze quello accaduto nella notte lungo la Statale 654 a Due Case di Podenzano. Un uomo alla guida della sua auto e diretto verso la città ha invaso la corsia opposta e si è schiantato contro un'altra vettura he arrivava dal senso di marcia opposto. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, ma il conducente era ubriaco: sottoposto all'alcol test ha fatto rilevare un tasso di 1.5 grammi per litro. Patente ritirata e veicolo sequestrato. IlPiacenza è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. «Abbiamo smarrito il nostro gatto Raji. Ricompensa per chi lo ritrovasse» . 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

© Ilpiacenza.it - Ubriaco invade la corsia opposta e si schianta contro un'altra auto

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