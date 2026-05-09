Oggi, sabato 9 maggio, alle ore 15 su Rai 3, torna in onda TV Talk, il programma dedicato all’analisi della televisione. Tra gli ospiti di questa puntata ci sono Katia Follesa, Gianluigi Nuzzi e Maria Chiara Giannetta. La conduttrice Mia Ceran riprende il suo ruolo dopo una pausa, presentando le discussioni e gli approfondimenti sul panorama televisivo attuale.

Mia Ceran torna oggi, sabato 9 maggio, con un nuovo appuntamento di TV Talk, il programma di analisi televisiva in onda alle 15 su Rai 3. Anticipazioni e ospiti del 9 maggio 2026. In apertura di puntata, il rapporto, sempre più stretto, tra cronaca nera e televisione. Il programma rifletterà sull’attenzione mediatica suscitata dal caso Garlasco dopo i nuovi sviluppi giudiziari, insieme a Gianluigi Nuzzi, Filippo Facci e Ilenia Petracalvina. Spazio poi a un’altra vicenda che ha conquistato i palinsesti televisivi: l’ invasione dei pavoni a Punta Marina. Un’occasione per analizzare il fenomeno delle cosiddette soft news, tra cronaca di provincia e viralità social.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - TV Talk: Katia Follesa, Gianluigi Nuzzi e Maria Chiara Giannetta tra gli ospiti

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

Leggi anche: Maria Chiara Giannetta co-conduttrice del GialappaShow di stasera. Carlo Conti e Luca Argentero ospiti

Leggi anche: Maria Chiara Giannetta racconta in anteprima ad Amica.it la sua nuova serie tv: Rosa Elettrica è da stasera in tv su Sky Atlantic

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Comedy Match 2026, Katia Follesa regina degli sketch improvvisati: le novità della nuova stagione e i comici nel cast (ci sarà anche Pisani); Tv Talk, sabato 9 maggio su Rai 3: Mia Ceran tra caso Garlasco, pavoni di Punta Marina e Maria Chiara Giannetta per Rosa Elettrica; Katia Follesa torna sul Nove, al via la terza stagione di ‘Comedy Match’; RAI 3 * TV TALK - 09/05(15.00) : CRONACA NERA E SOFT NEWS IN TELEVISIONE, LA NUOVA FICTION ITALIANA (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO - LINK / RIVEDI STREAMING).

Katia Follesa, tra teatro e tv: a Comedy Match l’improvvisazione è una vera impresaKatia Follesa è al timone di Comedy Match, lo show comico in onda sul Nove e giunto ormai alla terza stagione. Ad affiancarla c’è Angelo Pintus, insieme a un cast ricchissimo di comici. deejay.it

Katia Follesa e Angelo Pisani, perché si sono lasciati | Lei rompe il silenzio dopo anniKatia Follesa ha rivelato qualche retroscena inedito sulla sua separazione da Angelo Pisani, ex marito e padre della figlia Agata. ilsussidiario.net

ma io scopro ora che Katia Follesa e Beppe di Mare Fuori stanno insieme boooo x.com