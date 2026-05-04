Maria Chiara Giannetta co-conduttrice del GialappaShow di stasera Carlo Conti e Luca Argentero ospiti

Da davidemaggio.it 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Stasera, lunedì 4 maggio, va in onda una nuova puntata del GialappaShow, condotto da Giorgio Gherarducci e Marco Santin della Gialappa’s Band, trasmesso alle 21. La serata vede la partecipazione come co-conduttrice di Maria Chiara Giannetta, mentre tra gli ospiti ci sono Carlo Conti e Luca Argentero. La trasmissione si svolge come di consueto in prima serata, con diversi momenti di intrattenimento e interviste.

Senhit ft. Boy George rappresenterà San Marino all’Eurovision Song Contest 2026 San Marino Song Contest 2026: Dolcenera e Rosa Chemical in gara. Chi andrà all’ESC? Amici 2026, fuori Alex. La squadra Cuccarini-Peparini resta senza ballerini Barbareschi attacca Ranucci: “Fa fatica a dire che dopo il suo programma c’è il nostro. Stai attento!” DM LIVE24: 25 SETTEMBRE 2014. LA PALOMBELLI, LE MUTANDE E LA DISCOTECA – LA MINETTI E LE ‘BOTTE E VIA’ – IGT: CASTING A RIMINI DM LIVE24: 18 GIUGNO 2014. NICOLE MINETTI NON E’ INCINTA DI D’ALESSIO JR, GABIBBO-BALOTELLI A PAPERISSIMA SPRINT Edoardo Ferrario è Aldo Cazzullo in Una Giornata di Merda. Tra le...🔗 Leggi su Davidemaggio.it

maria chiara giannetta co conduttrice del gialappashow di stasera carlo conti e luca argentero ospiti
© Davidemaggio.it - Maria Chiara Giannetta co-conduttrice del GialappaShow di stasera. Carlo Conti e Luca Argentero ospiti

Notizie correlate

Geppi Cucciari co-conduttrice del GialappaShow di stasera. Argentero e Insinna tra gli ospitiQuinto appuntamento questa sera, lunedì 27 aprile, con GialappaShow, il programma di Giorgio Gherarducci e Marco Santin della Gialappa’s Band, in...

GialappaShow su TV8: Maria Chiara Giannetta stasera al fianco del Mago ForestL’appuntamento con l’ironia dissacrante del GialappaShow torna puntuale oggi, lunedì 4 maggio, per la sesta puntata della stagione firmata da Giorgio...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Maria Chiara Giannetta approda al GialappaShow al fianco del Mago Forest; Rosa Elettrica, trama e cast della serie tv su Sky dall’8 maggio; Maria Chiara Giannetta, in fuga sulla Mustang col nemico: Rosa elettrica, il mio thriller on road; Maria Chiara Giannetta, un amore in crisi e il 'no' alla maternità: la nuova storia al cinema spacca il pubblico.

maria chiara giannetta maria chiara giannetta coGialappaShow affida la sesta puntata alla conduzione di Maria Chiara GiannettaGialappaShow torna su TV8 con Maria Chiara Giannetta e ospiti d’eccezione Il nuovo appuntamento con il GialappaShow, firmato da Giorgio Gherarducci e ... assodigitale.it

maria chiara giannetta maria chiara giannetta coGialappaShow, stasera co-conduttrice della sesta puntata sarà Maria Chiara GiannettaLeggi su Sky TG24 l'articolo GialappaShow, stasera co-conduttrice della sesta puntata sarà Maria Chiara Giannetta ... tg24.sky.it

Trova facilmente notizie e video collegati.