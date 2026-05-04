Maria Chiara Giannetta co-conduttrice del GialappaShow di stasera Carlo Conti e Luca Argentero ospiti

Stasera, lunedì 4 maggio, va in onda una nuova puntata del GialappaShow, condotto da Giorgio Gherarducci e Marco Santin della Gialappa’s Band, trasmesso alle 21. La serata vede la partecipazione come co-conduttrice di Maria Chiara Giannetta, mentre tra gli ospiti ci sono Carlo Conti e Luca Argentero. La trasmissione si svolge come di consueto in prima serata, con diversi momenti di intrattenimento e interviste.

Senhit ft. Boy George rappresenterà San Marino all’Eurovision Song Contest 2026 San Marino Song Contest 2026: Dolcenera e Rosa Chemical in gara. Chi andrà all’ESC? Amici 2026, fuori Alex. La squadra Cuccarini-Peparini resta senza ballerini Barbareschi attacca Ranucci: “Fa fatica a dire che dopo il suo programma c’è il nostro. Stai attento!” DM LIVE24: 25 SETTEMBRE 2014. LA PALOMBELLI, LE MUTANDE E LA DISCOTECA – LA MINETTI E LE ‘BOTTE E VIA’ – IGT: CASTING A RIMINI DM LIVE24: 18 GIUGNO 2014. NICOLE MINETTI NON E’ INCINTA DI D’ALESSIO JR, GABIBBO-BALOTELLI A PAPERISSIMA SPRINT Edoardo Ferrario è Aldo Cazzullo in Una Giornata di Merda. Tra le...🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Maria Chiara Giannetta co-conduttrice del GialappaShow di stasera. Carlo Conti e Luca Argentero ospiti Notizie correlate Geppi Cucciari co-conduttrice del GialappaShow di stasera. Argentero e Insinna tra gli ospitiQuinto appuntamento questa sera, lunedì 27 aprile, con GialappaShow, il programma di Giorgio Gherarducci e Marco Santin della Gialappa’s Band, in... GialappaShow su TV8: Maria Chiara Giannetta stasera al fianco del Mago ForestL’appuntamento con l’ironia dissacrante del GialappaShow torna puntuale oggi, lunedì 4 maggio, per la sesta puntata della stagione firmata da Giorgio... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Maria Chiara Giannetta approda al GialappaShow al fianco del Mago Forest; Rosa Elettrica, trama e cast della serie tv su Sky dall’8 maggio; Maria Chiara Giannetta, in fuga sulla Mustang col nemico: Rosa elettrica, il mio thriller on road; Maria Chiara Giannetta, un amore in crisi e il 'no' alla maternità: la nuova storia al cinema spacca il pubblico. GialappaShow affida la sesta puntata alla conduzione di Maria Chiara GiannettaGialappaShow torna su TV8 con Maria Chiara Giannetta e ospiti d’eccezione Il nuovo appuntamento con il GialappaShow, firmato da Giorgio Gherarducci e ... assodigitale.it GialappaShow, stasera co-conduttrice della sesta puntata sarà Maria Chiara GiannettaLeggi su Sky TG24 l'articolo GialappaShow, stasera co-conduttrice della sesta puntata sarà Maria Chiara Giannetta ... tg24.sky.it La tv in streaming questa settimana: Buen camino di Checco Zalone, le serie La casa degli spiriti e In utero, in 8 puntate, e Maria Chiara Giannetta protagonista di Rosa elettrica - facebook.com facebook Maria Chiara Giannetta agente in «Rosa Elettrica»: «Io, antieroina poco accomodante» x.com