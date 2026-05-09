Tuttosport – D’Aversa | Partita ribaltata coi cambi Futuro? Non ci penso E Simeone lancia la sfida alla Juve

Da justcalcio.com 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Grande Torino, il Torino di D’Aversa ha conquistato una vittoria importante contro il Sassuolo, con il risultato di 2-1. La squadra ha ribaltato il punteggio grazie ai cambi effettuati durante il match. Il tecnico ha raggiunto quattro vittorie in cinque partite giocate in casa. Dopo il successo, D’Aversa ha dichiarato di non pensare al futuro e ha commentato la sfida di Simeone alla Juventus.

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2026-05-08 23:32:00 Riportiamo quanto pubblicato poco fa da TS: Al Grande Torino è tutto un altro Toro: la squadra di D’Aversa ribalta il Sassuolo e vince 2-1, con il tecnico che tocca quota quattro vittorie in cinque gare casalinghe. Thorstvedt lancia i neroverdi, poi nel giro di tre minuti Simeone e Pedersen firmano la rimonta. Torna al successo il club granata, a secco di vittorie da quasi un mese dopo i due pareggi contro Cremonese ed Inter e la sconfitta rimediata nell’ultimo turno contro l’Udinese. Sconfitta per la squadra di Grosso, reduce dalla vittoria per 2-0 contro il Milan di Allegri all’ultima giornata. Al termine del match ha parlato il tecnico del Torino, Roberto D’Aversa.🔗 Leggi su Justcalcio.com

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