Tuttosport | È la partita di Simeone Al Napoli segna accussì

Il ritorno di Giovanni Simeone a Napoli ha attirato l’attenzione dei media, con Tuttosport che ha evidenziato come questa partita rappresenti un momento speciale per l’attaccante. Simeone ha già segnato in questa sfida, suscitando entusiasmo tra i tifosi e i commenti dei giornalisti sportivi. La partita si svolge con il Napoli protagonista e Simeone che si prepara a scendere in campo.

"> Il ritorno di Giovanni Simeone a Napoli sarà inevitabilmente carico di emozioni. L’attaccante argentino, oggi al Torino, ritroverà il Maradona e una città che lo ha accolto e sostenuto durante gli anni trascorsi in maglia azzurra. Come racconta Andrea Piva su Tuttosport, Simeone ha lasciato molto a Napoli: amici, ricordi e soprattutto un legame profondo con la città. Non è un caso che, dopo il gol segnato contro la Lazio nell’ultima giornata, il Cholito abbia esultato imitando il balletto della canzone «Per Sempre sì» di Sal Da Vinci. Nel racconto di Andrea Piva sulle pagine di Tuttosport, l’argentino ha spiegato anche il motivo di quel gesto: «All’inizio di Sanremo ho chiesto a mia moglie se ci fosse qualcuno napoletano in gara e ho poi sperato che Sal Da Vinci vincesse». 🔗 Leggi su Napolipiu.com

