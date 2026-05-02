Durante la partita, il tecnico ha commentato il buon avvio della squadra, evidenziando un’occasione molto importante creata con Simeone. Ha anche manifestato insoddisfazione per alcune scelte o momenti della gara, anche se non ha specificato i motivi della sua reazione. La squadra ha mostrato un buon ritmo fin dall’inizio, e l’occasione di Simeone è stata descritta come clamorosa.

2026-05-02 17:59:00 Arrivano conferme da Tuttosport: UDINE – “ Siamo partiti bene e abbiamo avuto un’occasione clamorosa con Simeone. Nel primo tempo abbiamo fatto abbastanza bene, il rammarico è esser andati sotto nel punteggio poco prima dell’intervallo. Mi sono arrabbiato molto per questo. Nel secondo tempo non siamo rientrati con la cattiveria e la determinazione che ci ha contraddistinto. Sul secondo gol abbiamo sbagliato tutto e lì la partita è finita “. Lo dice il tecnico del Torino, Roberto D’Aversa, ai microfoni di Rai Radio 1, dopo la partita persa per 2-0 contro l’Udinese. Il legame con la piazza e il finale di stagione. “ Questa è una piazza molto importante e un club storico, la tifoseria lo dimostra.🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Tuttosport – D’Aversa: “Il Toro è partito bene, con Simeone occasione clamorosa. Mi sono arrabbiato perché…”

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