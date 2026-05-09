Tuttofood | il Gorgonzola punta sui record e sul talento del Ravizza

Durante l’evento Tuttofood, il Gorgonzola DOP ha attirato l’attenzione con l’obiettivo di raggiungere nuovi record di produzione e qualità. Gli studenti del Ravizza sono coinvolti in iniziative volte a valorizzare il formaggio attraverso progetti formativi. Il consorzio del Gorgonzola ha deciso di investire sulla formazione professionale, promuovendo percorsi che collegano scuola e settore lattiero-caseario.

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? Domande chiave Come faranno gli studenti del Ravizza a valorizzare il Gorgonzola DOP?. Perché il consorzio punta tutto sulla formazione professionale a Tuttofood?. Quali strategie userà il Gorgonzola per proteggere la sua autenticità globale?. Come influirà il record di produzione sulle esportazioni verso gli ottanta Paesi?.? In Breve Produzione record nel 2025 con oltre 5,41 milioni di forme prodotte.. Esportazioni verso 80 Paesi con il 39% del totale destinato all'estero.. Degustazioni presso Padiglione 1 con studenti dell'Istituto Ravizza di Novara dall'11 al 13 maggio.. Servizio professionale per buyer internazionali tra le ore 11:00 e le 16:00.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tuttofood: il Gorgonzola punta sui record e sul talento del Ravizza ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Il gorgonzola alla fiera Tuttofood: a servire saranno i ragazzi di NovaraIl consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola Dop sarà tra i protagonisti di Tuttofood 2026, la fiera internazionale dell'agroalimentare in... Udinese, Kristensen brilla: il Milan punta sul talento danese? Cosa scoprirai Chi è il giovane talento che ha fatto impazzire il Milan? Quanto vale oggi il difensore acquistato per soli 3 milioni? Come influirà... Una raccolta di contenuti Il Gorgonzola sbarca a Tuttofood: gusto, numeri record e il talento dei giovani del RavizzaDopo i successi del Salone del Mobile, Milano si prepara a trasformarsi nuovamente in una capitale internazionale, questa volta dedicata interamente alle eccellenze dell’enogastronomia. Dall’11 al 14 ... lavocedinovara.com Il gorgonzola alla fiera Tuttofood: a servire saranno i ragazzi di NovaraGli studenti dell'istituto alberghiero novarese gestiranno lo stand del consorzio alla fiera di Milano: in degustazione risotto, mousse e capunet al gorgonzola ... novaratoday.it