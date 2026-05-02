Udinese Kristensen brilla | il Milan punta sul talento danese

Durante una partita recente, il difensore danese ha mostrato ottime qualità difensive e ha attirato l'attenzione del Milan. Acquistato per tre milioni di euro, il giocatore ha già lasciato il segno sul campo. La sua performance ha suscitato interesse tra i dirigenti rossoneri, che stanno valutando un possibile investimento futuro. La sua crescita nel campionato italiano ha portato molti a chiedersi qual è il valore attuale del suo cartellino.

? Cosa scoprirai Chi è il giovane talento che ha fatto impazzire il Milan?. Quanto vale oggi il difensore acquistato per soli 3 milioni?. Come influirà la sua leadership sulla difesa rossonera?. Perché il Milan lo considera l'alternativa ideale a Gabbia?.? In Breve Valore di mercato quintuplicato rispetto ai 3 milioni pagati all'Aarhus nel 2023.. Il tecnico Kosta Runjai? ha affidato la fascia da capitano al classe 2002.. Milan valuta il danese come alternativa specifica per il ruolo di Matteo Gabbia.. Gol di testa contro il Torino conferma la crescita sotto la guida di Runjai?.. Il difensore dell’Udinese Thomas Kristensen ha segnato di testa contro il Torino portando la sua squadra sul 2-0 in casa, confermandosi un elemento centrale nel progetto di Kosta Runjai?.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Udinese, Kristensen brilla: il Milan punta sul talento danese Notizie correlate Udinese-Torino 2-0: i gol di Ehizibue e Kristensen valgono il decimo postoUdine, 2 maggio 2026 – L'Udinese costruisce e poi controlla: 2-0 al Torino alla Dacia Arena nell'anticipo del sabato della trentacinquesima giornata. Leggi anche: Atalanta-Udinese 2:2| Kristensen e Davis non bastano per i 3 punti Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Udinese-Torino, le pagelle: Zaniolo è imprendibile, 7. Simeone non si arrende mai, 6,5; Calciomercato Milan, Kristensen idea concreta: la sua stagione; Ehizibue e Kristensen trascinano l’Udinese, vittoria per 2-0 sul Torino. Udinese ok contro il Torino: 2-0 grazie all'uno-due Ehizibue-KristensenL’Udinese ritrova il successo e mette nel mirino quota 50 in campionato. I ragazzi di Kosta Runjaic stendono 2-0 il Torino nel match del Bluenergy Stadium ... gds.it Udinese-Torino 2-0: Ehizibue e Kristensen decidono la sfidaL'Udinese batte il Torino 2-0 al Bluenergy Stadium. Gol di Ehizibue nel primo tempo e Kristensen nella ripresa. Friulani verso l'ottava posizione. lifestyleblog.it Momenti intensi prima di Udinese-Torino, con il pre-partita interamente dedicato alla memoria del terremoto che cinquant’anni fa colpì il Friuli. - facebook.com facebook L' #Udinese supera 2-0 il #Torino: #Ehizibue e #Kristensen regalano i tre punti a #Runjaic x.com