Il gorgonzola alla fiera Tuttofood | a servire saranno i ragazzi di Novara
Durante Tuttofood 2026, la fiera internazionale dell'agroalimentare che si terrà a Rho Fiera dall'11 al 14 maggio, il consorzio che tutela il formaggio Gorgonzola Dop sarà presente come protagonista. A servire il formaggio durante l’evento saranno i giovani di Novara, pronti a rappresentare il prodotto e la sua tradizione. La partecipazione si inserisce nel calendario dell’appuntamento dedicato al settore alimentare, che raccoglie espositori e visitatori da tutto il mondo.
Il consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola Dop sarà tra i protagonisti di Tuttofood 2026, la fiera internazionale dell'agroalimentare in programma a Rho Fiera dall'11 al 14 maggio. Per l'occasione, il consorzio ha scelto di affidare il proprio stand ai giovani allievi dell'istituto.🔗 Leggi su Novaratoday.it
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