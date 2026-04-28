Il gorgonzola alla fiera Tuttofood | a servire saranno i ragazzi di Novara

Durante Tuttofood 2026, la fiera internazionale dell'agroalimentare che si terrà a Rho Fiera dall'11 al 14 maggio, il consorzio che tutela il formaggio Gorgonzola Dop sarà presente come protagonista. A servire il formaggio durante l’evento saranno i giovani di Novara, pronti a rappresentare il prodotto e la sua tradizione. La partecipazione si inserisce nel calendario dell’appuntamento dedicato al settore alimentare, che raccoglie espositori e visitatori da tutto il mondo.