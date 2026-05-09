TuttoFood e Confcommercio Milano alleanza per le imprese

Dal 11 al 14 maggio 2026 si terrà la prossima edizione di TuttoFood a Milano, presso il quartiere fieristico di Rho Fiera. L’evento coinvolgerà aziende del settore alimentare e delle bevande, offrendo uno spazio per incontri e presentazioni di prodotti. L’organizzazione ha annunciato una collaborazione con Confcommercio Milano, con l’obiettivo di sostenere le imprese del comparto. La manifestazione si svolge ogni due anni e rappresenta una delle principali fiere del settore in Italia.

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Dall’11 al 14 maggio 2026 torna TuttoFood Milano nel quartiere fieristico di Rho Fiera e Confcommercio Milano Lodi Monza Brianza partecipa alla manifestazione con un programma di iniziative rivolte ai propri associati, sviluppato in collaborazione con la manifestazione di Fiere di Parma con l’obiettivo di offrire occasioni concrete di aggiornamento professionale, networking e confronto sui principali trend del settore. Iniziativa che porta il mondo del commercio in Fiera Milano dove TuttoFood in 10 padiglioni propone l’offerta di business con circa 5.000 espositori, 4.000 top buyer e oltre 100 mila visitatori professionali. Una piattaforma...🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - TuttoFood e Confcommercio Milano, alleanza per le imprese ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Confcommercio Sacile: nuovo corso e incentivi per le imprese? Cosa sapere Ennio Maso guida il nuovo mandamento Confcommercio tra Sacile, Brugnera, Budoia, Caneva e Polcenigo. TuttoFood 2026: le eccellenze del Pollino sbarcano a Milano? Punti chiave Come faranno i prodotti di Rotonda a competere con 80 nazioni? Quali strategie userà il Consorzio per conquistare i 4. Tutti gli aggiornamenti A Tuttofood Sogemi e Milano Ristorazione per il food urbanoUna presenza condivisa insieme al Comune del capoluogo lombardo per una collaborazione sempre più strutturata tra le due realtà ... myfruit.it A Milano arriva Tuttofood e scattano le zone a vigilanza rafforzata: l'elenco delle vie coinvolteDurante la riunione in prefettura sono stati presi provvedimenti anche per altri eventi in arrivo: i festeggiamenti dell'Inter, il concerto di Radio Italia e il match Milan-Atalanta ... milanotoday.it