TuttoFood | 133 aziende portano i sapori della Calabria a Milano

A Milano, in occasione di TuttoFood, sono presenti 133 aziende calabresi che presentano i loro prodotti. Tra le proposte ci sono specialità alimentari e gastronomiche tipiche della regione. Durante l’evento, saranno organizzate degustazioni guidate per far conoscere le eccellenze calabresi ai visitatori. Le attività sono coordinate da esperti del settore che si occupano di valorizzare i sapori tradizionali della Calabria.

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? Domande chiave Quali prodotti porteranno i maestri della cucina calabrese a Milano?. Chi guiderà le degustazioni per valorizzare le eccellenze del territorio?. Come faranno le aziende locali a conquistare i buyer internazionali?. Perché la sinergia tra istituzioni e produttori è fondamentale per il brand?.? In Breve Evento dall'11 al 14 maggio presso il padiglione 10 di Milano Rho.. Degustazioni guidate con lo chef Antonio Franzè, il pizzaiolo Daniele Campana e il pasticcere Massimiliano Tagliaferro.. Target di oltre 3mila buyer specializzati dopo i 95mila visitatori dell'edizione precedente.. Promozione congiunta dei brand Calabria Straordinaria e Anima Autentica della Città Metropolitana di Reggio Calabria.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - TuttoFood: 133 aziende portano i sapori della Calabria a Milano ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Cucina italiana e cucine del mondo a TuttoFood MilanoDall’11 al 14 maggio 2026 torna TuttoFood Milano nel quartiere di Fiera a Rho, con 10 padiglioni e 85mila metri quadrati netti sold out che... TuttoFood, il mondo dell’agroalimentare in Fiera MilanoDall’11 al 14 maggio edizione sold out con oltre 5mila espositori dell’evento globale dedicato al cibo e alla cucina. Contenuti e approfondimenti TuttoFood, Gallo: «La Calabria protagonista con 133 aziende, è un’edizione record»La Calabria Straordinaria sbarca a Milano con 133 imprese. L'assessore Gallo: «Investiamo su qualità e identità. Edizione record per incontrare i top buyer mondiali». cosenzapost.it A Tuttofood premiate aziende che interpretano trend futuroDall'aperitivo al tartufo allo zafferano spray sono una trentina i prodotti premiati alla Better Future Arena, l'Area speciale di Tuttofood 2025, dedicata a offrire una panoramica del futuro del cibo. ansa.it