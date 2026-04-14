cucina italiana e cucine del mondo a tuttofood milano

Dal 11 al 14 maggio 2026 si terrà a Milano l’edizione di TuttoFood, la fiera dedicata al settore alimentare e delle cucine internazionali. L’evento si svolgerà nei padiglioni della Fiera di Rho, coprendo un’area di circa 85mila metri quadrati netti e con dieci padiglioni disponibili. Sono previsti circa 5 mila espositori provenienti da diversi Paesi, pronti a presentare prodotti e innovazioni del settore.

Dall’11 al 14 maggio 2026 torna TuttoFood Milano nel quartiere di Fiera a Rho, con 1 0 padiglioni e 85mila metri quadrati netti sold out che accoglieranno circa 5.000 espositori, 4.000 top buyer e oltre 100mila visitatori professionali da 80 Paesi, segnale importante di fiducia nella manifestazione, ridisegnata da Fiere di Parma come evento globale e innovativo capace di richiamare il meglio delle filiere internazionali del cibo, che ha assunto lo status di place to be per operatori, trade promotion organisation, industrie, distributori, istituzioni che a livello mondiale operano nell’ambito del cibo nonostante i rischi che una situazione geopolitica complessa come quella attuale sta creando sui mercati.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Artigiano in Fiera 2025 tutto quello che abbiamo mangiato

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