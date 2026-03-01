Italo Cucci shock | Il VAR introdotto per fermare la Juventus Tavecchio mi disse | Le società sono stanche di tutti gli scudetti a…

Lo storico giornalista Italo Cucci durante la trasmissione “Il bello del calcio” ha sollevato un caso riguardante l’introduzione del VAR, affermando che il sistema sarebbe stato usato per ostacolare la Juventus. Cucci ha riferito di aver ricevuto da Tavecchio una frase in cui si affermava che le società erano stanche di alcuni scudetti. La dichiarazione ha suscitato scalpore e discussioni nel mondo del calcio.

Lo storico giornalista Italo Cucci, durante la trasmissione "Il bello del calcio" ha sollevato un punto molto delicato sul VAR, suggerendo che la sua introduzione nella stagione 2017-18 non sia stata motivata esclusivamente da esigenze di correttezza sportiva, ma anche da ragioni legate al "contenimento" del dominio della Juventus. Cucci racconta di aver cercato informazioni.

