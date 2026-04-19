Il debito pubblico e le favole che ci raccontiamo

Il debito pubblico italiano continua a essere al centro del dibattito politico ed economico, con opinioni spesso influenzate da narrazioni e semplificazioni. Molti commentatori criticano le politiche di bilancio e le regole imposte dal Patto di Stabilità, considerandole restrittive o dannose. Tuttavia, le analisi tecniche mostrano come le decisioni sulla gestione finanziaria siano spesso più complesse di quanto sembri, con effetti che si riflettono sulle finanze pubbliche e sulla stabilità del paese.

«La realtà», scriveva Cervantes, «è ciò che è, non ciò che si desidera che sia». Eppure, come il cavaliere della Mancia che scambiava i mulini per giganti, anche oggi c’è chi vede nel Patto di Stabilità un mostro da abbattere a colpi di slogan. Giorgia Meloni, tra un calice e una promessa al.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Pedullà attacca Conte: «Fa ironia su notizia Juve ma era tutto vero. Non raccontiamo delle favole»di Redazione JuventusNews24Alfredo Pedullà, il noto giornalista, non le manda a dire e attacca Antonio Conte rispondendo alle ultime dichiarazioni... Gli amici di Hamas ci chiamano nazisti perché raccontiamo le loro relazioni coi terroristiIl centro culturale Handala Ali ci definisce "nazisti" dopo i nostri articoli sui legami con Mohammad Hannoun e l'imam espulso. Altri aggiornamenti Temi più discussi: L’Italia supera la Grecia: nel 2026 avrà il debito pubblico più alto d’Europa; Debito pubblico italiano in aumento a febbraio 2026; Bankitalia, il debito pubblico è aumentato a 3.139,9 miliardi euro; Fmi: il debito pubblico globale corre verso il 100% del Pil, ma la finestra per il risanamento si sta chiudendo. Stati Uniti, Francia e Cina. I cattivi maestri del debitoDa quindici anni le agenzie di rating anglosassoni sanzionavano severamente il debito pubblico italiano, soltanto recentemente oggetto di qualche significativo miglioramento dei loro ... ilmessaggero.it Bankitalia, il debito pubblico è aumentato a 3.139,9 miliardi euro(Teleborsa) - Il debito pubblico italiano è aumentato a 3.139,9 miliardi di euro nel mese di febbraio, registrando una crescita di 27,3 miliardi rispetto al mese precedente. E' quanto rileva il report ... finanza.repubblica.it La Spagna avrà il debito pubblico inferiore alla media mondiale per la prima volta in 16 anni. E l’Italia Quello più alto d’#europa. facebook Abbiamo superato la Grecia per il debito pubblico (in % sul PIL). E abbiamo una spesa pubblica da 1100 miliardi di euro. Nessuno taglia niente, si mettono bonus e incentivi (che costano) e nuove tasse. Dove vogliamo andare a finire x.com