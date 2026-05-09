Turismo come migliorare l’offerta Focus sul bagno Marino e crociere

Un incontro tra operatori del settore si è tenuto per discutere strategie di miglioramento dell’offerta turistica. Durante la riunione, l’assessore ha presentato alcune proposte focalizzate sul bagno Marino e sulle crociere, al fine di aumentare l’attrattività della città. La commissione Turismo, presieduta da una consigliera, ha analizzato i dati sugli arrivi e sui flussi di visitatori, valutando possibili interventi per favorire lo sviluppo del settore.

Un tavolo con gli addetti ai lavori per migliorare l’offerta turistica. La proposta è stata lanciata dall’assessore Gianmaria Nardi, nella commissione Turismo presieduta da Laura Barsotti per un punto della situazione sull’andamento dei flussi in città. Tanti i temi toccati dall’assessore, attraverso una panoramica sullo stato dell’arte del turismo. Principale novità è l’idea di un tavolo di confronto con operatori turistici, associazioni culturali e attori che ruotano attorno al settore turismo, per ricevere spunti su come rendere più accattivante Carrara agli occhi dei visitatori. "Sarà importante raccogliere i pareri di chi si confronta sul turismo - ha spiegato Nardi - a prescindere dalle idee che mettiamo in campo noi.🔗 Leggi su Lanazione.it

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