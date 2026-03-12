Guerra nel Golfo come l’industria del turismo sta riprogrammando l’offerta | il focus alla Bmt Napoli

L’industria del turismo sta rivedendo la propria offerta in risposta alle tensioni geopolitiche legate alla guerra nel Golfo. La Bmt Napoli si sta concentrando su questa tematica, evidenziando come le recenti crisi abbiano portato a un ripensamento delle strategie e delle proposte turistiche. La situazione in Medio Oriente sta influenzando le decisioni di mercato e le scelte di destinazione.

L’argomento, come prevedibile, è oggetto di grande attenzione anche alla Bmt di Napoli, in corso di svolgimento presso la Mostra d’Oltremare. Il tour operator Going, del gruppo Bluvacanze-Msc, presenta ad esempio, alle agenzie di viaggio una programmazione rinnovata dopo gli accadimenti che hanno provocato un ampio blocco dei collegamenti aerei nell’area del Golfo Persico. “Nelle scorse settimane la società ha attivato un sistema di ‘crisis management’ per assistere i clienti coinvolti nelle cancellazioni e nelle modifiche dei voli. Una task force operativa ha coordinato il trasferimento dei viaggiatori dalle aree interessate dalle restrizioni e ha organizzato i rimpatri su itinerari alternativi, intervenendo anche nei casi di passeggeri che si trovavano in destinazioni sicure ma con voli in transito negli Emirati Arabi Uniti. 🔗 Leggi su Napolitoday.it Articoli correlati Napoli, tutto pronto per la Bmt 2026: focus su Mezzogiorno, lusso e turismo innovativoTutto pronto alla Mostra d’Oltremare di Napoli per l’inaugurazione della ventinovesima edizione della Bmt, Borsa Mediterranea del Turismo, in... Turismo accessibile, alla Bmt di Napoli Cosy For You presenta il progetto Mare e MontiLa promozione del turismo accessibile in Campania passa anche dalla Borsa Mediterranea del Turismo, in programma dal 12 al 14 marzo alla Mostra... Tutti gli aggiornamenti su Bmt Napoli Discussioni sull' argomento Napoli, alla Bmt Explora Journeys con una nuova visione del viaggio oceanico; Al via Bmt 2026: cosa c’è in programma; BMT – Borsa Mediterranea del Turismo: il via alla 29esima edizione alla Mostra d’Oltremare di Napoli; Guerra nel Golfo, parla lo chef cilentano Michele Cantiello: Qui la vita procede normalmente. A Napoli ci sono tre navi da guerra nel GolfoTre grossi navi da guerra sono spuntate, oggi, nel Golfo di Napoli, ben visibili dal Lungomare. Dietro alla loro presenza, però, non si nasconde nessuno scenario apocalittico. Leggi le notizie prima ... fanpage.it #Napoli - Inaugurata BMT - Borsa Mediterranea del Turismo #Campania oltre 20 milioni di visitatori: crescita record ma pesa l’incognita geopolitica #Eventi #BMT #Turismo #Campania #MostraDOltremare #Economia #Viaggi #AmericaCup #Italia #NanoTV - facebook.com facebook Parte a #napoli la #bmt: il Ministro Daniela Santanchè inaugura l’edizione dei record x.com