Blitz nei boschi dello spaccio | fuga tra gli alberi preso con cocaina eroina e 3mila euro

Nella serata di ieri, la polizia ha effettuato un blitz nei boschi tra Orsenigo, Anzano del Parco e Albavilla, zone indicate come ritrovo di attività di spaccio. Durante l’intervento, un uomo di 47 anni di origini marocchine, irregolare sul territorio e senza dimora, è stato arrestato. La perquisizione ha portato al sequestro di cocaina, eroina e circa 3.000 euro in contanti. L’uomo ha tentato di scappare tra gli alberi ma è stato fermato dagli agenti.

Blitz della polizia nei boschi dello spaccio tra Orsenigo, Anzano del Parco e Albavilla, dove nella serata di ieri è stato arrestato un 47enne marocchino, irregolare sul territorio e senza fissa dimora. L’operazione è stata condotta dagli uomini della squadra mobile di Como, impegnati da tempo.🔗 Leggi su Quicomo.it Notizie correlate Blitz dei carabinieri azzera filiera dello spaccio nel mercato abruzzese: eroina a 7 euro e levamisolo nella cocainaLe 20 misure cautelari eseguite all'alba a Montesilvano e Pescara, ma anche nelle province di Chieti, Trani e Foggia, arrivano dopo un anno di... Blitz antidroga nei boschi di Cadorago: arrestati due spacciatori con cocaina, eroina e hashishOperazione della squadra mobile di Como nelle aree boschive usate come base per lo spaccio. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Pombia, torturato e ucciso nei boschi dello spaccio. In appello confermato l’ergastolo al capo banda; Spaccio nei boschi dell’Alta Valtellina, arrestato un 24enne sulla Statale 38; Finanza, smantellato market della droga nei boschi di Tarquinia: un arresto anche a Santa Marinella IL VIDEO; Torturato, ucciso e abbandonato tra i rifiuti: ergastolo confermato per il killer dei boschi. Como, blitz antidroga nei boschi: arrestato pusher 47enne dopo un tentativo di fuga a OrsenigoArrestato un 47enne marocchino per spaccio e resistenza: blitz della Polizia nelle aree boschive del comasco, sequestrati droga e contanti. virgilio.it Blitz antidroga nei boschi tra Erba e Como: arrestato pusher in fugaIn manette un 47enne irregolare, trovato con cocaina, eroina e hashish: su di lui già un ordine di carcerazione ... ciaocomo.it Maxi blitz in via Portuense, scoperto mercato abusivo in un'area di 15mila metri quadri Sequestrati parcheggi fantasma, bar abusivi e tonnellate di merce. Trovati furgoni carichi di rame LA NOTIZIA COMPLETA SU ROMATODAY.IT https://www.romatoday.it/~go - facebook.com facebook #Roma, maxi blitz antidroga: in manette anche un ex banda della #Magliana x.com