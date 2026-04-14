Un nuovo farmaco contro il tumore al pancreas raddoppia la sopravvivenza e riduce del 60% il rischio di morte Ecco cosa sta cambiando davvero

È stato presentato un nuovo farmaco che, secondo i dati raccolti, raddoppia la sopravvivenza dei pazienti affetti da tumore al pancreas e riduce del 60% il rischio di decesso. Questa scoperta rappresenta un passo importante nel trattamento di questa malattia, che da tempo risulta tra le più difficili da affrontare. La notizia arriva dopo anni di studi e sperimentazioni che hanno portato a questa significativa novità terapeutica.

C ’è una parola che, quando si parla di salute, fa ancora paura: pancreas. Eppure oggi, per la prima volta dopo anni di progressi lenti e spesso deludenti, arriva una notizia capace di cambiare davvero il panorama. La biotech Revolution Medicines ha annunciato che il suo farmaco sperimentale contro il tumore al pancreas, daraxonrasib, ha superato con successo la fase 3 della sperimentazione clinica. Non si tratta di un risultato qualunque: è il passaggio decisivo prima dell’approvazione ufficiale. Il calvario di Olivia Williams: «Mi dicevano che ero in menopausa o pazza, era un tumore al pancreas» X Pancreas, la notizia che cambia tutto. I numeri raccontano una storia che fino a poco tempo fa sembrava impossibile.🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Un nuovo farmaco contro il tumore al pancreas raddoppia la sopravvivenza e riduce del 60% il rischio di morte. Ecco cosa sta cambiando davvero Leggi anche: Tumore al pancreas, un nuovo farmaco spagnolo sfida l’incurabile Riforma Pensioni, dalla promessa di Quota 41 al rischio Quota 43: cosa sta cambiando davveroNegli ultimi anni il tema della riforma delle pensioni è stato al centro del dibattito politico, con una promessa precisa: superare la legge Fornero... Nutrizione e tumore del pancreas: dalla chemio al postoperatorio Un nuovo studio suggerisce che la tirzepatide, il farmaco usato per dimagrire e trattare il diabete di tipo 2, non agisce solo riducendo l’appetito ma anche attivando il grasso bruno, un tessuto che consuma energia producendo calore: https://fanpa.ge/nOVos - facebook.com facebook Sul mercato americano arriva un nuovo #farmaco per #dimagrire, una pillola da prendere una volta al giorno x.com