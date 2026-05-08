Tumore al seno | controlli automatici e gratuiti in Lombardia per le donne che hanno concluso le cure

La Regione Lombardia ha deciso di offrire controlli automatici e gratuiti alle donne che hanno già avuto un tumore al seno e hanno concluso le cure da più di dieci anni. La Giunta regionale ha approvato un protocollo che coinvolge le donne con pregresso tumore mammario, consentendo loro di rientrare nello screening organizzato. La proposta è stata avanzata dall’assessore al Welfare ed entrerà in vigore a breve.

La Giunta regionale di Regione Lombardia, su proposta dell’assessore al Welfare Guido Bertolaso, ha approvato il protocollo per il rientro nello screening organizzato delle donne con pregresso tumore della mammella che hanno superato i dieci anni dalla diagnosi e che hanno concluso le cure. Il.🔗 Leggi su Sondriotoday.it

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