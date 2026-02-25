Nel Santo Spirito il tumore al seno si può trattare senza bisturi grazie alla crioablazione FOTO

Per la prima volta in Abruzzo una donna con un tumore della mammella a basso rischio potrà essere trattata senza intervento chirurgico. È infatti già operativa nella Uoc (unità operativa complessa) di Radiologia dell’ospedale Santo Spirito di Pescara la crioablazione percutanea, tecnica mini-invasiva che consente di distruggere selezionate lesioni tumorali attraverso il freddo estremo, in anestesia locale e senza asportazione della mammella. La giornata ha rappresentato un momento di formazione e confronto clinico che ha coinvolto l’intera équipe della Radiologia e Marino Nardi, responsabile Uosd Chirurgia Mammaria, con l’obiettivo di avviare la metodica secondo criteri rigorosi e pienamente integrati nel percorso senologico aziendale. La crioablazione è indicata per tumori della mammella a basso rischio biologico. «Oggi siamo in grado di classificare con precisione l’aggressività dei tumori», spiega Orsi, «sulla base delle loro caratteristiche biologiche: presenza dei recettori ormonali, indice di proliferazione Ki67 ed espressione del recettore Her2. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

