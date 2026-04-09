Un gruppo di ricercatori dell’Istituto degli endotipi in oncologia, metabolismo e immunologia del Consiglio nazionale delle ricerche di Napoli ha identificato un interruttore molecolare in grado di rallentare la crescita del tumore al seno. La scoperta, comunicata di recente, si basa su studi condotti in laboratorio e rappresenta un passo avanti nella comprensione dei meccanismi che regolano questa forma di cancro.

Buone notizie dalla ricerca italiana contro il tumore al seno. Un team dell’Istituto degli endotipi in oncologia, metabolismo e immunologia del Consiglio nazionale delle ricerche di Napoli (Cnr-Ieomi) ha infatti scoperto come frenare questo cancro nemico delle donne. La ‘chiave’ è in una proteina chiamata Shp1, normalmente associata a un’azione di contrasto al cancro. Ebbene, come una sorta di interruttore molecolare questa proteina è in grado di bloccare la catena di segnali avviata dall’interleuchina 8. L’interleuchina 8 è una proteina prodotta nell’ambiente che circonda il tumore e lo rende più aggressivo, favorendo la capacità delle cellule cancerose di invadere i tessuti e formare metastasi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ecco l’interruttore molecolare che frena il tumore al seno

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Il tumore al seno si presenta sempre sotto forma di nodulo

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