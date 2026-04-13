Identificato un meccanismo molecolare per il controllo della progressione del tumore al seno

Una ricerca pubblicata sulla rivista Cell Death & Disease ha scoperto un meccanismo molecolare coinvolto nel controllo della progressione del tumore al seno. Lo studio è stato condotto dall'Istituto degli endotipi in oncologia, metabolismo e immunologia del Cnr di Napoli, in collaborazione con la società farmaceutica Dompé. La ricerca ha identificato nuovi aspetti legati alla crescita e allo sviluppo di questa forma di cancro.

(Adnkronos) – Uno studio pubblicato sulla rivista Cell Death & Disease, condotto dall'Istituto degli endotipi in oncologia, metabolismo e immunologia del Consiglio nazionale delle ricerche di Napoli (Cnr-Ieomi) in collaborazione con Dompé farmaceutici S.p.A., ha individuato una funzione precedentemente ignota della proteina Shp1. Questo componente cellulare opera come un vero e proprio "interruttore" molecolare, capace di inibire la catena di segnali innescata dall'interleuchina 8 (IL-8), una proteina prodotta nel microambiente tumorale che favorisce l'invasione dei tessuti e la formazione di metastasi. Il meccanismo scoperto...🔗 Leggi su Periodicodaily.com Tumore al seno, scoperto interruttore molecolare che frena la progressione(Adnkronos) – Un 'interruttore molecolare' per frenare la progressione del cancro al seno. Leggi anche: Ecco l’interruttore molecolare che frena il tumore al seno