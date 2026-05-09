Oggi alle 17 sarà presentato il libro di Camilla Andreini intitolato “Tu non ti basti mai”. Si tratta di un’opera che affronta il tema delle relazioni amorose, focalizzandosi sulle dinamiche di insoddisfazione e desiderio di perfezione. La presentazione si svolgerà in una sede cittadina, con la partecipazione dell’autrice e di alcuni relatori. L’evento sarà aperto al pubblico e sarà possibile intervenire con domande e commenti.

’Tu non ti basti mai’ è il titolo del libro di Camilla Andreini (nella foto) che sarà presentato oggi alle 17.30 nella libreria Mondadori del cenro commerciale Aurelia Antica. Si dice che l’amore debba far bene, eppure molti di noi passano il tempo a gestire l’ ansia di un abbandono o la fatica di un legame che toglie più di quanto dia. Perché è così difficile dire ’basta’ anche quando si soffre? Questo, in estrema sintesi, il tema affrontato dalla psicologa Camilla Andreini nel suo primo libro che affronta argomenti e situazioni che spesso incidono in maniera determinante sulla qualità della vita. Si parla di paura di essere abbandonati, del timore di non essere scelti, della fatica di fidarsi davvero o del bisogno di adattarsi troppo pur di non perdere qualcuno.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ’Tu non ti basti mai’. Soprattutto in amore

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