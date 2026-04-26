Marco D’Amore ha annunciato sui social la scomparsa del padre, Marcello. In un messaggio scritto a cuore aperto, l’attore ha ricordato il rapporto con il genitore, scrivendo che non è stato il figlio che avrebbe desiderato e invitandolo a trovarlo in sogno. La notizia ha suscitato forte emozione tra i follower, che hanno espresso vicinanza all’attore in questo momento di lutto.

Con un lungo e toccante messaggio affidato ai propri profili social, Marco D’Amore ha annunciato la morte del padre Marcello. L’attore e regista campano ha voluto condividere pubblicamente un ritratto intimo del genitore, spogliandosi della sua veste pubblica per lasciare spazio al dolore di un figlio e all’immensa gratitudine per l’uomo che ha plasmato la sua sensibilità umana e artistica, oltre che guidato la sua carriera. L’ispirazione artistica e l’amore per la vera Napoli. Nel tracciare il ricordo del padre, l’attore ha voluto chiarire al suo pubblico quanto l’influenza di Marcello sia stata determinante per il suo percorso professionale: «Chi stima il mio lavoro deve sapere che tu sei stato fonte inesauribile di ispirazione e che crescendo ho fatto di tutto per somigliarti ».🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Lutto per Marco D’Amore, è morto il padre Marcello: “Tu sei stato il figlio che non ho mai avuto. Ti aspetto… vienimi a trovare…vienimi in sogno…”

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