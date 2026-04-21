Il commento di un rappresentante politico si è concentrato sulla recente dichiarazione di un ex presidente degli Stati Uniti. Ha affermato che gli amici sono coloro che offrono supporto anche quando esprimono opinioni diverse. La stessa figura ha aggiunto di non aver provato delusione per questa posizione e ha sottolineato l'importanza di rispettare il diritto di esprimere dissenso.

«Non ci sono rimasta male. Penso che non si debba fare rinunciare le persone dal dire quello che pensano, anche quando non sono d’accordo. L’amicizia è fatta di questo, il coraggio è fatto di questo. E, chiaramente, non vuol dire mettere in discussione i nostri storici rapporti con gli Stati Uniti». Lo ha detto Giorgia Meloni, durante la sua visita al Salone del Mobile, rispondendo a una domanda sui rapporti con Donald Trump che, dopo lo strappo nato con il no all’uso di Sigonella e proseguito sulle accuse a papa Leone XIV, per stessa ammissione del tycoon non sono più quelli di una volta. « Gli amici ti danno una mano anche, e forse soprattutto, quando ti dicono che non sono d’accordo », ha chiosato la presidente del Consiglio.🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Meloni: «Trump? Gli amici ti danno una mano soprattutto quando ti dicono che non sono d’accordo»

Meloni: Con Trump su molte cose non sono d'accordo. Diritto internazionale va difeso

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Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Donald Trump e Giorgia Meloni, dall’amicizia alla rottura. Il presidente Usa: Sono scioccato da lei. Pensavo che avesse coraggio, mi sbagliavo; Trump: Scioccato da Meloni, pensavo avesse coraggio. Schlein: Solidale con premier; La bordata di Trump: Scioccato da Meloni, su di lei sbagliavo. Mattarella: no all'autoesaltazione; Meloni: Ad amici e alleati bisogna saper dire di no, inaccettabili le parole di Trump sul papa.

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Meloni: Ad amici e alleati bisogna saper dire di no, inaccettabili le parole di Trump sul papaConsideriamo gli Stati Uniti un alleato strategico e prioritario, ma se si è amici bisogna avere il coraggio di dire quando non si è d'accordo: così la premier Meloni a margine della sua visita a Vi ... repubblica.it

Quindi la Meloni tira dritto e va anche contro Mattarella. Insiste sul “premio” per i rimpatri, anticamera della remigrazione, e dice serafica: “Resterà, è una norma di buonsenso”. A suo modo ha ragione: nella sua idea di democrazia, fare di tutto per rispedire a c facebook

#Iran, #Meloni: Italia a #Hormuz senza #Onu Per me sì, decide Parlamento. Cosa ha detto la premier Giorgia Meloni, rispondendo ad una domanda dei giornalisti al Salone del Mobile a Milano - #IranWar x.com