Insulti razzisti contro Kamara e Davis | l’Udinese fa muro Vergogna inaccettabile

I due giocatori bianconeri sono stati presi di mira sui social. Tutto sarebbe nato a causa dei momenti finali della partita con il Genoa a Marassi Quella che doveva essere una serata di festa per l'Udinese, uscita vittoriosa dal "Ferraris" con un netto 2-0 sul Genoa, si è trasformata in un amaro post-partita segnato dall'odio digitale. I difensori Hassane Kamara e Keinan Davis sono stati bersaglio di una violenta ondata di insulti razzisti sui social network, scatenando la ferma reazione del club friulano e del mondo dello sport. Tutto è nato nei minuti finali della sfida di Marassi. Al momento della sostituzione, Kamara è stato protagonista di un acceso faccia a faccia con l'attaccante rossoblù Lorenzo Colombo, poi sedato dall'intervento dei compagni. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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