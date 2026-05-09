In un’intervista rilasciata al “Corriere”, l’ex presidente degli Stati Uniti ha commentato la presenza militare nel paese europeo, affermando che l’Italia non si è fatta sentire quando era necessario. Non sono stati fatti riferimenti diretti alla leader del governo italiano. Trump ha inoltre dichiarato che sta valutando l’ipotesi di modificare la distribuzione delle truppe statunitensi in Europa, compresa quella in Italia.

Donald Trump “sta ancora prendendo in considerazione” la possibilità di spostare le truppe dall’Italia. L’ha affermato in un’intervista esclusiva con Viviana Mazza al Corriere della sera, rifiutandosi di commentare la possibilità di uno spostamento di militari anche dalla Germania verso il fronte est dell’Alleanza atlantica. Quando gli è stato chiesto perché avesse pubblicato su Truth social una vecchia intervista di Matteo Salvini con Breitbart, in cui il leader leghista parlava della difesa dei i valori occidentali, Trump ha risposto: «Perché lo ritenevo appropriato». Quando gli è stata fatta una domanda a proposito di Giorgia Meloni, a seguito della visita di Marco Rubio a Roma, il presidente americano ha sostenuto che «l’Italia non c’era quando avevamo bisogno di lei.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Trump riparla al “Corriere” ma non cita la Meloni: “L’Italia non c’è stata quando avevamo bisogno”

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Trump attacca anche la Meloni. Italia non rinnova accordo difesa con Israele

Notizie correlate

Leggi anche: Trump attacca la Meloni: “Quando avevamo bisogno di lei non c’era mai”

Trump torna all’attacco dopo l’incontro tra Meloni e Rubio: “L’Italia non c’era quando avevamo bisogno”All'indomani dell'incontro tra Giorgia Meloni e il segretario di Stato Usa Marco Rubio, Donald Trump è tornato ad attaccare il governo italiano:...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: La risposta del Papa a Trump, parla il direttore del National Catholic Reporter: Il Presidente è recidivo e illogico, ma Prevost mi ha stupito; Trump: Papa Leone sta mettendo in pericolo molti cattolici. La replica: mai sostenuto l’atomica, chi mi critica dica la verità; Papa Leone contro la guerra: Noi con le vittime. E Trump: non importa che io lo renda felice; Dazi sul whisky, Trump li revoca dopo la visita di Re Carlo: Usa e Regno Unito sono davvero più vicini?.

Trump non dimentica: L'Italia non c'era quando avevamo bisogno. Io sìIn una intervista al Corriere della Sera, il presidente americano torna sul mancato supporto italiano nella guerra all'Iran. E valuta conseguenze: ... huffingtonpost.it

Trump al Corriere: «Sulla lettera di risposta dell'Iran non voglio commentare. Il ritiro delle truppe dall'Italia? Ci sto ancora pensando»Sulla premier Giorgia Meloni, il giorno dopo il viaggio a Roma del suo segretario di Stato, Marco Rubio, Trump ha ripetuto: «L’Italia non c’era quando avevamo bisogno di lei. E io ci sono sempre stato ... corriere.it

#Ucraina Trump parla di una possibile estensione della #tregua tra Mosca e Kiev oltre l'11 maggio ed è pronto ad inviare di nuovo i suoi negoziatori. Zelensky ordina di non attaccare la Piazza Rossa per la parata russa del Giorno della Vittoria. Nuovo scam x.com

Donald Trump minaccia l'Iran con bombardamenti a "livello superiore" se non riapre lo Stretto di Hormuz reddit