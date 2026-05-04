Il presidente degli Stati Uniti ha inviato il segretario di Stato a Roma per una visita ufficiale. Giovedì sarà ricevuto dal Papa in Vaticano, mentre si stanno pianificando incontri anche con il governo italiano. La visita fa parte di una strategia di dialogo tra le due nazioni e prevede un possibile vertice con il premier italiano. La delegazione americana si trova in Italia per discutere questioni di interesse comune.

Roma, 3 maggio 2026 – Per la duplice missione del disgelo, dentro e fuori le mura leonine, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, si affida al segretario di Stato, Marco Rubio. Al cattolico latinos è chiesto di ricucire sia con la Santa Sede, dopo gli attacchi del tycoon al Papa, accusato di essere “un debole” e “pessimo” in politica estera, sia con il governo dell’alleata italiana – un tempo di ferro –, Giorgia Meloni, rea, secondo Washington, di non aver dato una mano agli States contro l’Iran. Vedesi il caso Sigonella bis e la querelle sullo Stretto di Hormuz. Il capo della diplomazia statunitense è atteso a Roma per una visita lampo, da giovedì a venerdì prossimi.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Rubio a Roma per il disgelo. Giovedì sarà ricevuto dal Pontefice. Si lavora a un vertice con Meloni

Notizie correlate

Usa, Rubio a Roma giovedì e venerdì per incontro con Meloni e il Papa, sul tavolo prove di disgelo con governo e VaticanoRubio spera di poter avere un incontro con Meloni ed anche di essere ricevuto in udienza dal Papa.

Meloni in “missione” per l’energia. E in settimana arriva a Roma Marco Rubio per il disgelo Usa-ItaliaArriva a Yerevan nella serata di oggi, Giorgia Meloni, per partecipare all’ottava riunione della Comunità Politica Europea, in programma domani nella...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Rubio atteso a Roma, incontra il Papa in Vaticano il 7 maggio; Rubio a Roma dopo le tensioni con Vaticano e governo: Voglio incontrare Meloni; Il segretario di Stato USA Marco Rubio giovedì e venerdì a Roma, obiettivo disgelo; Missione di Rubio a Roma. Occhi sul comando Nato di Napoli.

Rubio a Roma per il disgelo. Giovedì sarà ricevuto dal Pontefice. Si lavora a un vertice con MeloniIl segretario di Stato prova a ricucire con l’esecutivo dopo le tensioni su Hormuz. Il basso profilo nello scontro Trump-Prevost lo agevola nei rapporti con il Vaticano ... quotidiano.net

Marco Rubio dal Papa a Roma per ricucire i rapporti con il Vaticano, possibile un incontro con Giorgia MeloniIl segretario di Stato americano Marco Rubio è atteso a Roma per incontrare il Papa dopo l'attacco di Trump: possibile un vertice con Giorgia Meloni ... virgilio.it

Giovedì e venerdì prossimi il segretario di Stato degli Stati Uniti, Marco Rubio, sarà a Roma per una serie di incontri tra la Santa Sede e il governo italiano: l’obiettivo è il “disgelo” delle relazioni bilaterali Italia-Usa. L’agenda romana di Rubio è ancora in fase di - facebook.com facebook

Dall’energia a Rubio: in arrivo un’altra settimana terribile per Giorgia Meloni x.com