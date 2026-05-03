Il segretario di Stato americano sarà in Italia per due giorni, giovedì e venerdì, in visita ufficiale. L’obiettivo principale è riavvicinare le relazioni tra gli Stati Uniti, il Vaticano e il governo locale, dopo tensioni e divergenze emerse in passato. La visita si svolgerà in un periodo di particolare attenzione diplomatica, con incontri programmati con rappresentanti istituzionali italiani e religiosi.

Alla fine arriva Rubio: il segretario di Stato americano Marco Rubio sarà in Italia giovedì e venerdì per ricucire dopo gli strappi del presidente Trump in una serie di incontri istituzionali che lo vedranno impegnato a Roma. Una missione che punta al “disgelo” nelle relazioni bilaterali tra Stati Uniti, Vaticano e Italia. Lo anticipa il Corriere della Sera, secondo cui l’agenda prevede un primo colloquio con il Segretario di Stato vaticano Pietro Parolin e, successivamente, incontri con il ministro degli Esteri Antonio Tajani e il ministro della Difesa Guido Crosetto. Leggi anche Per Trump la guerra in Iran è “terminata”, ma lo scontro continua: ora pressione su Cuba e dazi all'Ue.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Operazione disgelo: Trump invia Rubio in Italia per ricucire con il Vaticano e il governo Meloni

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