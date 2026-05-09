Nelle ultime settimane, l’amministrazione americana ha preso una posizione decisa riguardo alle recenti mosse del presidente ucraino, sostenendo che un’azione rischiosa prevista per il 9 maggio potrebbe provocare un’escalation nel conflitto. La comunicazione arriva dopo un avvertimento di un alto funzionario ucraino, che aveva segnalato possibili conseguenze di un’azione in quella data. Le decisioni prese sembrano aver evitato un possibile aumento delle tensioni.

Sarebbe stato un salto nel buio pericoloso per la guerra in Ucraina: l’avvertimento di Volodymyr Zelensky agli amici del leader russo Vladimir Putin sulla necessità di “fare attenzione ” nel partecipare alla parata della Vittoria del 9 maggio ha posto in essere la risposta del presidente Usa Donald Trump, che ha negoziato un cessate il fuoco di tre giorni tra Russia e Ucraina. Dopo quattro anni e mezzo di guerra, un risultato non da dare per scontato e che racconta, indubbiamente, diverse storie. La prima: gli Usa erano evidentemente molto preoccupati dell’idea che Kiev potesse spingersi fino a colpire la Parata della Vittoria che, mentre scriviamo, fila liscia mentre Zelensky stesso ripromette che l’Ucraina non colpirá.🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Trump frena Zelensky, il rischio escalation del 9 maggio é sventato

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Trump riceve Zelensky a Mar-a-Lago: Sia lui che Putin vogliono un accordo

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