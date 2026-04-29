La tradizionale parata del 9 maggio a Mosca si svolgerà quest’anno senza la presenza di mezzi militari, a causa di timori riguardanti possibili attentati provenienti dall’Ucraina. La decisione è stata comunicata dalle autorità locali, che hanno sottolineato i rischi legati a eventuali azioni ostili. Nel frattempo, il presidente ucraino ha affermato che il suo paese ha la capacità di colpire obiettivi a circa 1.500 chilometri di distanza.

La parata del 9 maggio, a Mosca, quest’anno non godrà dello sfarzo e dell’imponenza dell’anno scorso, quando la Federazione fece sfoggio in piazza Rossa della sua potenza bellica. Quest’anno, per la prima volta dal 2007, alle commemorazioni per l’81esimo anniversario della vittoria della Grande Guerra Patriottica non saranno presenti mezzi ed equipaggiamenti militari. Il motivo, ha spiegato il Cremlino, è legato al timore di “ attacchi terroristici ” da parte dell’ Ucraina che proprio in queste ore ha annunciato di continuare lo sviluppo delle proprie armi a lungo raggio che, oggi, sono in grado di colpire obiettivi a 1.500 chilometri di distanza.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Parata del 9 maggio a Mosca senza mezzi militari: “Rischio attentati ucraini”. Zelensky: “Possiamo colpire a 1.500 chilometri”

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