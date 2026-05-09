Trump festeggia l’Indipendenza menando l’Ue

Un ex presidente degli Stati Uniti ha celebrato l’Indipendenza con un messaggio rivolto all’Unione Europea, minacciando di aumentare i dazi se entro il 4 luglio non saranno rispettate le intese del 2025. In un discorso pubblico, ha dichiarato che le tariffe commerciali potrebbero aumentare significativamente se non si arriverà a un accordo in tempi brevi. La comunicazione ha suscitato reazioni tra i rappresentanti europei.

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Il tycoon lancia l’ultimatum a Bruxelles: «Se entro il 4 luglio non sarà attuato l’accordo sui dazi del 2025, le tariffe schizzeranno». Ma intanto la Corte federale per gli scambi internazionali boccia anche le gabelle del 10%. Atteso il ricorso della Casa Bianca. Si riaccende la guerra dei dazi tra Stati Uniti ed Europa. Il presidente Donald Trump lancia l’ennesimo ultimatum a Bruxelles: se non rispetterà l’accordo stipulato nel 2025 con gli Usa, entro il 4 luglio le tariffe aumenteranno «in maniera vertiginosa». L’inquilino della Casa Bianca ha avuto un colloquio con il presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, nel quale sono stati toccati diversi temi.🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Trump festeggia l’Indipendenza menando l’Ue ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Bellaria festeggia l’indipendenza tra ricordi e lo sguardo al futuroBellaria Igea Marina festeggia i 70 anni di indipendenza e sabato celebra il traguardo con una grande cerimonia in piazza Fellini, davanti alla... Crisi Golfo, Metsola: La guerra pesa sulle famiglie dell'Ue, serve indipendenza energetica – Il video(Agenzia Vista) Bruxelles, 19 marzo 2026 "L’instabilità nel Medio Oriente sta avendo conseguenze immediate per le famiglie e le imprese europee. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Usa, passaporti in edizione limitata con l’immagine di Donald Trump; Quel piccolo quartiere familiare dove costruire l’indipendenza; In arrivo i passaporti con il ritratto di Donald Trump. Re Carlo e la regina Camilla al cimitero di Arlington. L'arrivederci di Trump: «Il miglior Re»I Reali sono stati accolti alla Casa Bianca per la cerimonia di saluto prima di continuare per la Virginia, poi Bermuda. Quindi il rientro a Londra ... corriere.it Dopo la Groenlandia, Trump guarda all'Alberta: obiettivo indipendenza dal CanadaWashington, 30 gennaio 2026 – Se la Groenlandia non vuole l'aiuto di Trump per raggiungere l'indipendenza, qualcun altro sembra interessato ad accettare, ma col rischio che il rapporto tra Stati Uniti ... quotidiano.net Russia 9 maggio Giorno della Vittoria, Trump annuncia tregua di 3 giorni: "Sospesi attacchi e scambio di 1000 prigionieri a testa" x.com