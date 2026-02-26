Bellaria Igea Marina festeggia i 70 anni di indipendenza e sabato celebra il traguardo con una grande cerimonia in piazza Fellini, davanti alla biblioteca. Era il 28 febbraio 1956 quando fu istituito il Comune di Bellaria Igea Marina, dopo il decreto firmato (il 16 gennaio dello stesso anno) dall’allora presidente della Repubblica Giovanni Gronchi. "Sarà una vera e propria festa di compleanno – assicura il sindaco Filippo Giorgetti – Invitiamo tutti a partecipare: sarà un momento importante per stringerci attorno alla nostra storia, ai valori che l’hanno contraddistinta, ricordando tutti coloro che si spesero per guadagnare l’autonomia e, al contempo, guardare al futuro della nostra comunità". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bellaria festeggia l’indipendenza tra ricordi e lo sguardo al futuro

Knights, sessant’anni a canestro. Festa tra ricordi e sguardo al futuroSessant’anni non sono soltanto una ricorrenza: sono un patrimonio di memoria, sudore e appartenenza.

Ms Edizioni festeggia 10 anni: restyling del marchio e sguardo al futuro del gioco da tavolo e di ruolo.Ms Edizioni, casa editrice forlivese specializzata in giochi da tavolo, di ruolo, fumetti e libri-gioco, celebra un importante traguardo: dieci anni...

Argomenti discussi: Bellaria festeggia l’indipendenza tra ricordi e lo sguardo al futuro.

Bellaria festeggia l’indipendenza tra ricordi e lo sguardo al futuroBellaria Igea Marina festeggia i 70 anni di indipendenza e sabato celebra il traguardo con una grande cerimonia in piazza Fellini, davanti alla biblioteca. Era il 28 febbraio 1956 quando fu istituito ... ilrestodelcarlino.it

Bellaria festeggia il 70° compleanno con una grande cerimoniaTanti auguri Bellaria: sabato 28 febbraio si celebra il 70° compleanno. Sabato 28 febbraio, a settant’anni esatti dall’emanazione del decreto ... corriereromagna.it