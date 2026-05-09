Donald Trump ha annunciato di aver ottenuto un accordo tra Russia e Ucraina per un cessate il fuoco di tre giorni. La notizia riguarda la sospensione temporanea delle ostilità tra le due parti in conflitto. Non ci sono dettagli aggiuntivi sulle modalità dell’accordo o sulle eventuali condizioni stabilite. La decisione è stata comunicata pubblicamente senza ulteriori precisazioni.

Donald Trump, ha annunciato il raggiungimento di un accordo per un cessate il fuoco di tre giorni tra Russia e Ucraina. Esso sarà in vigore dal 9 all’11 maggio 2026. Il presidente ha comunicato l’intesa attraverso i propri canali social. L’accordo prevede la sospensione di ogni attività bellica e uno scambio di 1.000 prigionieri per parte. Trump ha espresso l’auspicio che questa tregua possa rappresentare “l’inizio della fine” di un conflitto che dura ormai da oltre quattro anni. Il presidente ha tra l’altro confermato la disponibilità di Washington a inviare negoziatori a Mosca per facilitare il dialogo. L’auspicio è quello di accelerare il raggiungimento di una risoluzione diplomatica definitiva.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Trump e l’auspicio di una lunga tregua in Ucraina

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Trump: “Siamo molto vicini a un accordo sulla guerra in Ucraina”

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