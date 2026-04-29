Il presidente degli Stati Uniti ha proposto a quello russo una tregua in Ucraina in occasione della ricorrenza del 9 maggio, senza però entrare nel merito di un accordo formale. Durante il colloquio, non sono stati affrontati temi relativi all’arricchimento dell’uranio iraniano, che sono stati invece esclusi dalla discussione. La proposta arriva in un momento di tensione tra le due potenze e si inserisce in un quadro di negoziati internazionali in corso.

? Cosa sapere Trump propone a Putin una tregua in Ucraina per la ricorrenza del 9 maggio.. Il presidente statunitense rifiuta di discutere l'arricchimento dell'uranio iraniano durante il colloquio.. Donald Trump ha proposto a Vladimir Putin una sospensione delle ostilità in Ucraina in occasione della ricorrenza del 9 maggio, durante un colloquio telefonico durato a lungo avvenuto mentre il presidente statunitense si trovava alla Casa Bianca per incontrare i membri dell’equipaggio di Artemis II. Il vertice telefonico tra i due leader ha permesso di delineare una possibile linea di dialogo su fronti caldi come l’Ucraina e la questione iraniana. Durante lo scambio, Trump ha manifestato la convinzione che il leader russo possa accettare una tregua temporanea, con l’obiettivo di interrompere le attività belliche per un periodo limitato.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trump sfida Putin: proposta di tregua in Ucraina e no al nucleare iraniano

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