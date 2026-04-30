Durante un colloquio tra l’ex presidente e il leader russo, sono stati discussi vari temi, tra cui le tensioni in Iran e la guerra in Ucraina. Secondo quanto riferito, si sarebbe parlato anche di un possibile annuncio di una piccola tregua in Ucraina, con Trump che avrebbe descritto la conversazione come positiva. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sui contenuti specifici o sulle decisioni prese in merito alla tregua.

Dialogo tra Trump e Putin. Diversi gli argomenti trattati: dalle tensioni in Iran alla guerra in Ucraina, spunta l’ipotesi di una tregua Il presidente americanoDonald Trumpha riferito di aver avuto una “buona conversazione” con il leader russoVladimir Putin, toccando in particolare itemi della guerra in Ucraina e delle tensioni internazionali. Nel corso della conversazione, Trump ha affrontato anche ildossier iraniano. Secondo quanto dichiarato, Putin avrebbe manifestatointeresse a essere coinvolto nel processo di arricchimento dell’uranio iraniano, un tema particolarmente delicato sul piano geopolitico. Il presidente americano ha però chiarito la sua posizione, ribadendo che la priorità resta la fine del conflitto in Ucraina e affermando con decisione: “Non permetteremo che l’Iran abbia un’arma nucleare”.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Trump: ‘Buona conversazione con Putin, potrebbe annunciare una piccola tregua in Ucraina’

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