Dopo due settimane di pausa, lo Stretto di Hormuz è stato riaperto. Donald Trump ha dichiarato di aver ottenuto una vittoria totale per gli Stati Uniti, pur essendo disposto a discutere un piano di pace elaborato da Teheran. Poco prima, aveva annunciato un accordo di cessate il fuoco con l’Iran, in un momento in cui molti avevano perso fiducia in una soluzione diplomatica.

Quando nessuno ci credeva più, con la scadenza dell’ultimatum ormai a un passo, è arrivato l’annuncio di Donald Trump sul raggiungimento di un accordo di cessate il fuoco con l’Iran. Si tratta di una tregua della durata di due settimane, condizionata alla riapertura dello Stretto di Hormuz, che dovrà essere sfruttata per avviare i negoziati – il cui inizio è fissato per venerdì – con l’obiettivo di arrivare a una pace duratura. “Accetto di sospendere i bombardamenti e gli attacchi contro l’Iran per un periodo di due settimane. Si tratterà di un cessate il fuoco bilaterale”, ha scritto il presidente americano, aggiungendo però che lo stop ai combattimenti è subordinato “alla riapertura completa, immediata e sicura dello Stretto di Hormuz”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Due settimane di tregua e la riapertura dello Stretto di Hormuz. Trump parla di “vittoria totale degli Usa”, ma accetta di discutere il piano di pace preparato da Teheran

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Trump accetta tregua di 2 settimane: Iran verso riapertura stretto di Hormuz

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Il prezzo del petrolio è sceso sotto i 100 dollari al barile dopo che Stati Uniti e Iran hanno concordato una tregua di due settimane che include la riapertura dello stretto di Hormuz. x.com

Tra le novità, c'è l'ipotesi che l'Iran faccia pagare un pedaggio per il passaggio dallo Stretto di Hormuz - facebook.com facebook