Macron Dottor Stranamore e l’Asse del Bene che ama la bomba La rassegna stampa ragionata di Daniela Ranieri

Venerdì 6 marzo alle 18 si svolge l’appuntamento con “Cambiare Musica”, la rassegna stampa settimanale condotta da Daniela Ranieri. Questa volta il focus è sul presidente francese Macron, che viene soprannominato “Dottor Stranamore” e collegato all’“Asse del Bene che ama la bomba”. La puntata analizza le notizie più recenti riguardanti le posizioni e le dichiarazioni di Macron in ambito internazionale.

Cambiare musica, la rassegna stampa ragionata di Daniela Ranieri: "Epstein files: le amicizie insospettabili"Alle 18 di venerdì sul canale YouTube del Fatto Quotidiano torna Cambiare musica, la rassegna stampa ragionata di Daniela Ranieri, questa settimana... Leggi anche: Epstein files: l'amico italiano Briatore e la meritocrazia. La rassegna stampa ragionata di Daniela Ranieri Una raccolta di contenuti su Macron Dottor Stranamore. Argomenti discussi: Se Trump arretra La disinformazione russa ha messo nel mirino gli alleati europei dell'Ucraina; Nove Paesi, 12mila testate: chi ha la bomba atomica oggi (e cosa c'entra la deterrenza).