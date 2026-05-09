Dopo la visita di un senatore statunitense a Roma, un ex presidente ha commentato pubblicamente, criticando l’Italia per la mancanza di supporto in un momento di bisogno. Le sue dichiarazioni sono arrivate poche ore dopo l’arrivo del politico americano nella capitale europea, suscitando reazioni da parte di alcuni osservatori politici. La polemica si inserisce nel quadro di tensioni tra il paese e alcuni alleati stranieri.

Donald Trump torna a far discutere con nuove dichiarazioni rivolte all’Italia. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, il presidente degli Stati Uniti ha espresso forte delusione nei confronti del governo italiano, parlando dei rapporti tra i due Paesi e delle possibili operazioni internazionali nello Stretto di Hormuz. Le parole arrivano all’indomani della visita a Roma del segretario di Stato americano Marco Rubio, durante un momento particolarmente delicato sul piano geopolitico internazionale. Nel corso dell’intervista, Trump ha commentato l’ipotesi di un coinvolgimento italiano nelle operazioni successive al cessate il fuoco in Iran, in particolare attraverso l’invio di dragamine nello Stretto di Hormuz.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Trump critica l’Italia dopo la visita di Rubio: “Assente quando serviva aiuto”

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Trump e Rubio: ora Groenlandia e Cuba!

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