Trump critica Starmer | Non è stato d' aiuto questo è molto triste

Donald Trump ha criticato il primo ministro britannico Keir Starmer, affermando che non è stato di aiuto nell'offensiva contro l'Iran. Il presidente degli Stati Uniti ha commentato pubblicamente questa situazione, sottolineando la mancanza di supporto percepita da parte del leader del Regno Unito. La dichiarazione è stata fatta in un contesto di tensioni diplomatiche tra le parti coinvolte.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha attaccato il primo ministro del Regno Unito Keir Starmer, affermando che "non è stato d'aiuto" nell'offensiva lanciata contro l'Iran. "Non avrei mai pensato di vedere una cosa del genere dal Regno Unito - ha detto Trump in un'intervista al The Sun -. 🔗 Leggi su Today.it

Trump lamenta il deterioramento molto triste dei rapporti con la Gran Bretagna, critica StarmerInvesting.com - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che il rapporto con la Gran Bretagna si è deteriorato dopo che il primo ministro Keir Starmer inizialmente ha negato il ... it.investing.com

Crepe tra alleati, Trump contro l'ok tardivo di Starmer alle basi britannicheO quanto meno per negare il bis del sanguinoso impantanamento bellico dell'Iraq, ricordo infausto dell'era di George W. ansa.it

L'ex premier critica l'iniziativa USA-Israele e rivela: "Il nostro governo non viene neppure informato" nonostante Meloni vanti rapporti con Trump - facebook.com facebook

Iran, Fittipaldi critica Meloni: “Altro che rapporto speciale con Trump, Italia trattata da Paese di serie B” #inonda x.com