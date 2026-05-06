Il Segretario di Stato americano, Marco Rubio, arriverà in Vaticano giovedì 7 maggio per un incontro con Leone XIV previsto alle 11. Recentemente, sono stati fatti attacchi pubblici nei confronti di Leone XIV da parte di Trump, che potrebbero influenzare la visita. La riunione si svolge in un momento di attenzione mediatica e politica, con possibili ripercussioni sulle dinamiche tra le parti coinvolte.

Il Segretario di Stato americano, Marco Rubio, è atteso per giovedì 7 maggio in Vaticano. Lo scopo dell’incontro con Leone XIV, in agenda per le 11.15 del mattino, è raffreddare il clima fin troppo acceso dello scontro fra Casa Bianca e Santa Sede delle scorse settimane. Il presidente Donald Trump, seguito da esponenti della sua Amministrazione – dal vice JD Vance al segretario della Difesa Pete Hegseth – ha infatti preso di mira Prevost per aver espresso la sua netta contrarietà all’ intervento militare degli Usa in Iran. Dopo giorni di attacchi personali rilanciati anche da canali tv e media del mondo MAGA, sembrava però che la strategia fosse cambiata.🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Gli attacchi di Trump a Leone XIV rischiano di azzoppare la visita di Rubio in Vaticano

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