Trump Attacco bis all’Italia | Non c’era quando ci serviva E sul ritiro delle truppe | non ho deciso
Il 10 maggio 2026, si registra un aumento delle tensioni tra gli Stati Uniti e l’Italia, con l’ex presidente Donald Trump che critica nuovamente il nostro paese, affermando che non c’era quando era necessario. Contemporaneamente, Trump ha dichiarato di non aver preso decisioni sul ritiro delle truppe statunitensi. In parallelo, si attende una risposta di Teheran al memorandum inviato dagli Stati Uniti, mentre si conosce che JD Vance partirà per Islamabad.
Roma, 10 maggio 2026 – Cresce l’attesa per la replica di Teheran al memorandum statunitense, mentre Donald Trump, che torna ad attaccare l’Italia, annuncia la missione di JD Vance a Islamabad. Il tycoon su Truth riposta un articolo di Justthenews.com sui risultati di un sondaggio secondo cui la maggioranza degli americani considera più importante evitare che il regime iraniano abbia le armi nucleari piuttosto che terminare il conflitto. “Mentre il vicepresidente JD Vance si reca in Pakisan per negoziare un accordo per porre fine alla guerra – scrive The Donald –, i sondaggi suggeriscono che l’opinione pubblica privilegia il raggiungimento dei principali obiettivi americani rispetto a una rapida conclusione del conflitto”.🔗 Leggi su Quotidiano.net
Trump, nuovo attacco all'Italia: «Non c'è stata per noi, noi non ci saremo per lei»
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