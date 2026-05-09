Trump Attacco bis all’Italia | Non c’era quando ci serviva E sul ritiro delle truppe | non ho deciso

Il 10 maggio 2026, si registra un aumento delle tensioni tra gli Stati Uniti e l’Italia, con l’ex presidente Donald Trump che critica nuovamente il nostro paese, affermando che non c’era quando era necessario. Contemporaneamente, Trump ha dichiarato di non aver preso decisioni sul ritiro delle truppe statunitensi. In parallelo, si attende una risposta di Teheran al memorandum inviato dagli Stati Uniti, mentre si conosce che JD Vance partirà per Islamabad.

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