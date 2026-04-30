Trump ancora all' attacco | L' Italia non è stata di nessun aiuto probabile il ritiro delle truppe

Da ilgiornale.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Donald Trump ha nuovamente criticato l’Italia, affermando che il Paese non è stato di aiuto e annunciando un possibile ritiro delle truppe. Le sue dichiarazioni si inseriscono in un contesto più ampio di critiche rivolte anche ad altri membri della NATO, tra cui Germania e Spagna. Trump ha inoltre minacciato di colpire i paesi della alleati che non lo hanno supportato durante l’intervento in Iran.

Nuovo attacco di Donald Trump alla politica italiana. E la minaccia di colpire i "cattivi" della Nato che non lo hanno aiutato nella guerra in Iran si allarga, dalla Germania, alla Spagna e anche al nostro Paese. " L'Italia non è stata di nessun aiuto " nella guerra in Iran e "la Spagna è stata orribile", le parole del presidente Usa nel rispondere a una domanda dei giornalisti sulla possibilità che il presidente il ritiri alcune truppe Usa dalla Germania e se questo provvedimento possa colpire anche la Spagna. "Perché non dovrei farlo?", ha risposto Trump, includendo nel ragionamento anche l'Italia. Trump dà la colpa alla Nato. "Non è nemmeno una questione di quanto siano cattivi.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Trump, nuovo attacco all'Italia: «Non c'è stata per noi, noi non ci saremo per lei»

Video Trump, nuovo attacco all'Italia: «Non c'è stata per noi, noi non ci saremo per lei»

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