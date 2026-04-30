Donald Trump ancora all' attacco | L' Italia non è stata di nessun aiuto probabile il ritiro delle truppe

Da ilgiornale.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Donald Trump ha nuovamente criticato la posizione dell’Italia, affermando che il paese non ha fornito supporto e lasciando intendere un possibile ritiro delle truppe italiane. Le sue dichiarazioni sono state rilasciate in un contesto in cui ha evidenziato le sue valutazioni sulla collaborazione tra i due paesi. La questione riguarda aspetti militari e alleanze strategiche, senza ulteriori dettagli specifici sui motivi delle sue affermazioni.

Nuovo attacco di Donald Trump alla politica italiana. "L'Italia non è stata di nessun aiuto" nella guerra in Iran e "la Spagna è stata orribile", le parole del presidente Usa nel rispondere a una domanda dei giornalisti sulla possibilità che il presidente il ritiri alcune truppe Usa dalla Germania e se questo provvedimento possa colpire anche la Spagna. "Perché non dovrei farlo?", ha risposto Trump, includendo nel ragionamento anche l'Italia. Trump dà la colpa alla Naro. "Non è nemmeno una questione di quanto siano cattivi. Sarebbe un conto se avessero detto le cose con garbo", ha spiegato Trump. "Guardate il livello di assistenza che stanno fornendo all'Ucraina.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Donald Trump ancora all'attacco: "L'Italia non è stata di nessun aiuto, probabile il ritiro delle truppe"

Trump, nuovo attacco all'Italia: «Non c'è stata per noi, noi non ci saremo per lei»

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Temi più discussi: L’attentato a Trump, le teorie del complotto e la crisi Usa; Donald Trump cambia ancora idea: prolungata la tregua con l’Iran a poche ore dalla scadenza; Gli spari, Trump in salvo, l'attentatore arrestato: cosa è successo a Washington; Trump pronto a un blocco navale prolungato.

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