Durante un incontro alla Casa Bianca tra l’ex presidente degli Stati Uniti e il premier di un paese europeo, quest’ultimo ha scritto su un social che la Nato non si è mostrata presente nei momenti di bisogno e che, secondo lui, non ci sarà in futuro se dovesse nuovamente essere richiesta. La dichiarazione ha suscitato aspettative di reazioni diverse e ha attirato l’attenzione sui rapporti tra gli Stati Uniti e l’Alleanza atlantica.

L’incontro tra Donald Trump e Mark Rutte non è andato benissimo, a giudicare dal post pubblicato dal presidente Usa su Truth dopo il faccia a faccia andato in scena alla Casa Bianca: « La Nato non c’era quando avevamo bisogno di lei e non ci sarà se ne avremo bisogno di nuovo. Ricordate la Groenlandia, quel grande pezzo di ghiaccio gestito male». Il tycoon minaccia da tempo di ritirare gli Stati Uniti dall’Alleanza Atlantica. «Sono stati messi alla prova e hanno fallito», aveva dichiarato la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt prima dell’arrivo del segretario generale della Nato, citando direttamente Trump. LEGGIA ANCHE: Davvero Trump e gli Usa possono fidarsi del Pakistan? Mark Rutte e Marco Rubio (Ansa). 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Trump attacca la Nato: «Non c’era quando avevamo bisogno e non ci sarà in futuro»

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TRUMP SENTENCIA A LA OTAN EL CONFLICTO CON IRÁN Y EL NUEVO ORDEN MUNDIAL

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